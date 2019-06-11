Волховчане просят Путина разобраться с «Фосагро»

Люди уверяют, что задыхаются от химических выбросов.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем рассказывает издание 47news. Во вторник в городе Волхов Ленинградской области прошел митинг – местные жители решили обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину, так как власти города проигнорировали жалобы людей. Люди рассказывают, что из-за Волховского филиала АО «Апатит» им нечем дышать, а местные чиновники не замечают масштабов проблемы.

«Мы уже сейчас задыхаемся от ядовитых выбросов. Может, хоть вы поможете нам решить эту экологическую катастрофу?»,

— попросили местные жители Путина. Также людей беспокоит, что завод планируют расширять.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в конце мая в Волхове прошла проверка воздуха. В рамках проверки провели комплексный мониторинг содержания опасных веществ в воздухе на территории городских предприятий, в пределах их санитарных зон и на городских улицах.