В конце мая в Волхове пройдет проверка воздуха

С этой целью чиновники создали межведомственную комиссию.
Уровень загрязнения в Волхове будут проверять представители территориальных, а также федеральных профильных ведомств. В комиссию войдут также представители Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Об этом сообщают в администрации правительства Ленобласти.
Проверку начнут 29 мая. Также сообщается. Что в рамках проверки будет проведен комплексный мониторинг содержания опасных веществ в воздухе на территории городских предприятий, в пределах их санитарных зон и на городских улицах.
Также будет проведён экспресс-анализ, результаты которого станут известны уже через пять жней посоле проведения.
Проверка инициирована в том числе и после размещенных в социальной сети “ВКонтакте” жалоб местных жителей. Так сообщалось, что 22 мая весь город окутало дымом. Под завесой оказались церковь, школы, социальные учреждения и другие здания.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в домах Петербурга проведут установку систем погодного регулирования.