В конце мая в Волхове пройдет проверка воздуха

Проверка инициирована в том числе и после размещенных в социальной сети “ВКонтакте” жалоб местных жителей. Фото: https://vk.com/podslushano_volhov

Проверка инициирована в том числе и после размещенных в социальной сети “ВКонтакте” жалоб местных жителей. Фото: https://vk.com/podslushano_volhov

С этой целью чиновники создали межведомственную комиссию.

Уровень загрязнения в Волхове будут проверять представители территориальных, а также федеральных профильных ведомств. В комиссию войдут также представители Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Об этом сообщают в администрации правительства Ленобласти.

Проверку начнут 29 мая. Также сообщается. Что в рамках проверки будет проведен комплексный мониторинг содержания опасных веществ в воздухе на территории городских предприятий, в пределах их санитарных зон и на городских улицах.

Также будет проведён экспресс-анализ, результаты которого станут известны уже через пять жней посоле проведения.

Проверка инициирована в том числе и после размещенных в социальной сети “ВКонтакте” жалоб местных жителей. Так сообщалось, что 22 мая весь город окутало дымом. Под завесой оказались церковь, школы, социальные учреждения и другие здания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в домах Петербурга проведут установку систем погодного регулирования.