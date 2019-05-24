В домах Петербурга проведут установку систем погодного регулирования

На капремонт выделено 1,2 млрд рублей. Фото:
На капремонт выделено 1,2 млрд рублей. Фото: "Теплосеть Санкт-Петербурга"

В Центральном районе Санкт-Петербурга проводится капитальный ремонт систем теплоснабжения в 252 жилых объектах.

После завершения капремонта некоторые дома будут оборудованы пунктами погодного регулирования, сообщили Gazeta.SPb в администрации Санкт-Петербурга.

Домов, которые будут оснащены такими пунктами, будет всего 47. Жильцы остальных домов отказались от технологий. В прошлом году подобные системы погодного регулирования были установлены в 45 домах, а в 2017 году — в 49 домах.

На проведение капремонта в 252 жилых домах Фонд капитального строительства предоставил в 2019 году более 1,2 миллиардов рублей. Из всех ремонтируемых домов 36 расположены в Адмиралтейском районе, 33 — в Василеостровском и 78 — в Центральном.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург поможет защитить интеллектуальную собственность.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
капремонт теплоснабжение Фонд капитального ремонта
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