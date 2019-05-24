Петербург поможет защитить интеллектуальную собственность

Общий размер субсидии в 2019 году составит 2 миллиона рублей.
Интеллектуальную собственность поддержат деньгами в Санкт-Петербурге, передают в Смольном 24 мая. Беглов подписал указ о возмещении затрат на правовую охрану ИС.
Петербург возместит предпринимателям до 50% затрат — но не более 400 тысяч рублей. Лимит субсидии составляет 2 млн рублей.
В прошлом году в Петербурге поддержали 9 компаний: Смольный выделил деньги для 528 объектов, относящихся к ИС. Сейчас известно, что в этом году субсидии выдадут пяти адресатам.
Власти Петербурга ждут инноваций и развития промышленности и других сфер экономики города.
Интеллектуальная собственность включает тексты, музыку, изобретения, программное обеспечение, товарные знаки и многое другое.
Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге упали цены на парковки.