Петербург поможет защитить интеллектуальную собственность

Предпринимателям возместят до 50% затрат на правовую охрану. Фото: pixabay.com

Предпринимателям возместят до 50% затрат на правовую охрану. Фото: pixabay.com

Общий размер субсидии в 2019 году составит 2 миллиона рублей.

Интеллектуальную собственность поддержат деньгами в Санкт-Петербурге, передают в Смольном 24 мая. Беглов подписал указ о возмещении затрат на правовую охрану ИС.

Петербург возместит предпринимателям до 50% затрат — но не более 400 тысяч рублей. Лимит субсидии составляет 2 млн рублей.

В прошлом году в Петербурге поддержали 9 компаний: Смольный выделил деньги для 528 объектов, относящихся к ИС. Сейчас известно, что в этом году субсидии выдадут пяти адресатам.

Власти Петербурга ждут инноваций и развития промышленности и других сфер экономики города.

Интеллектуальная собственность включает тексты, музыку, изобретения, программное обеспечение, товарные знаки и многое другое.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге упали цены на парковки.