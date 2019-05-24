Цены на парковках Петербурга упали

Изменения касаются и перехватывающих парковок. Фото: pixabay.com
Изменения касаются и перехватывающих парковок. Фото: pixabay.com

Снижение тарифов касается, главным образом, транспорта категорий BE, C и D.

В Петербурге снизили цены за городские парковки, в том числе перехватывающие, сообщили в городском центре управления парковками 24 мая. Тарифы упали на разных улицах по-разному: к примеру, на улице Пилотов цена снизилась на 2,5 тысячи рублей — до 3,5 тысяч рублей в месяц для категорий BE, C и D.

Стоянка на Синопской подешевела до 4,4 тысяч с 6,6 тысяч рублей. Для пользователей стоянки у ГМЗ “Петергоф” ввели единовременный платеж в 2,8 тысячи за месяц для категорий A и B. Для BE, C и D тариф вдвое выше.

На перехватывающих парковках до 4 тысяч снизили аванс за месяц для BE, C и D при условии въезда после 8 вечера и выезда до 7 утра.

Стоянка на Коммуны подешевела до 5 тысяч в месяц (с 6) и до 300 рублей в день (с 330).

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Смольный отказался от трамвая в Петергоф.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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