В соцсети обсуждают отказ Петербурга от трамвая в Петергоф

Проект признан экономически невыгодным из-за большого расстояния.

Власти Петербурга отказались от проекта скоростного трамвая в Петергоф, сообщили в группе “Наш Петергоф” в социальной сети 24 мая. Жители Петергофа опубликовали ответ чиновников на свой запрос.

Трамвай мог пройти от станции метро “Кировский завод” до Петергофа и власти Петербурга даже объявили конкурс на право заключения договора о строительстве линии. Позже проект признали экономически невыгодным, следует из ответа комитета по инвестициям Санкт-Петербурга. Линия оказалась бы слишком длинной, а застройка в Петергофе является точечной, считают в комитете.

В комитете пообещали, что изучат варианты улучшения транспортного сообщения на юго-западе Санкт-Петербурга. В социальной сети на новость отреагировали сдержанно: кто-то считает, что проект с самого начала был обречен на провал. Другие указывают, что власти готовы строить метро в Кудрово, хотя его население и туристическая значимость меньше. Стоит отметить, что и расстояние меньше — примерно в 2 раза.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что между Петербургом и Таллином могут запустить скоростной поезд.