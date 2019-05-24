Между Таллином и Петербургом хотят запустить скоростной поезд

Контролеры будут проверять документы у пассажиров по ходу движения.

РЖД и Эстонские железные дороги обсуждают проект скоростного поезда между Петербургом и Таллином, сообщает Eadaily 24 мая. В качестве примера предлагают взять “Аллегро”, курсирующий между Петербургом и Хельсинки.

Если проект удастся запустить, время дороги составит 4,5 часов, а документы у пассажиров будут проверять по ходу движения без паузы на пересечение границы. Сейчас время в пути составляет порядка 7 часов.

Билет на подобный поезд обойдется дороже, чем на автобус, но все же дешевле, чем на самолет. В Эстонских железных дорогах считают, что четыре поезда в день можно было бы запустить, если бы эстонцам дали право на пребывании в России до 3 дней без визы.

Расстояние между Таллином и Петербургом составляет около 370 км по автомобильной трассе E20. Этот маршрут можно преодолеть примерно за 5 часов на машине, но значительное время уходит на проверку документов на границе.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что поезда “Аллегро” перевезли свыше 40 тысяч человек за март.