В марте поезда «Аллегро» перевезли более 40 тысяч пассажиров

Это на 19% больше предыдущих показателей Фото: пресс-служба РЖД

Это на 19% больше предыдущих показателей Фото: пресс-служба РЖД

За первый квартал 2019 года пассажиропоток поездов «Аллегро», курсирующих между Петербургом и Хельсинки в обоих направлениях, вырос на 19%. Соответствующие данные предоставили в ОАО «РЖД».

Как сообщили в организации, в марте текущего года поезда «Аллегро» перевезли свыше 40 тысяч человек. За все время функционирования поездов, начиная с 2010 года, ими воспользовались порядка 3,4 миллион человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Аллегро» на сутки прекратит курсировать между Петербургом и Хельсинки.

Перерыв сроком в один день ожидает железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки 22 июня. Поезда «Аллегро» не будут осуществлять движение в обоих направлениях.

Движение в этот день будет полностью приостановлено, сообщили в пресс-службе ОЖД.

По данным компании, причина в ремонтных работах на железнодорожных путях в Финляндии. Пассажирам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок в Суоми или из Финляндии в Россию.