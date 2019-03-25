«Аллегро» на сутки прекратит курсировать между Петербургом и Хельсинки

Причина - ремонтные работы Фото: пресс-служба РЖД
Причина - ремонтные работы Фото: пресс-служба РЖД

Однодневный перерыв ожидает железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки. Поезда «Аллегро» не будут совершать поездки в обоих направлениях 22 июня.

Движение в этот день будет полностью приостановлено, сообщили в пресс-службе Октябрьская железная дорога.

Отмечается, что вынужденная мера связана с ремонтными работами на железнодорожных путях в Финляндии. Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок в Суоми или из Финляндии в Россию.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что с 10 по 20 июня поезд «Аллегро» изменит своё расписание.

Из-за ремонтных работ на железной дороге в Выборгском районе с 10 по 20 июня изменится расписание движения скоростного поезда «Аллегро», следующего маршрутом Петербург – Хельсинки. Причина изменения движения в модернизации перегона Гаврилово – Верхнечеркасово. На осуществление всех необходимых потребуется не менее десяти дней.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
аллегро ожд питер ржд спб финляндия хельсинки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»
В Петергофе подросток спас из ледяной воды собаку