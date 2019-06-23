В Лавриках пострадал мотоциклист

В деревне Лаврики Муринского городского поселения на шоссе возле дома №89 в половине четвертого утра мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем.

Очевидец происшествия в 3:36 услышал за окном мощный рев мотоцикла, а потом громкий удар и звон разбитого стекла. Выглянув, он увидел лежащего на спине мотоциклиста, разбитый байк и поврежденную легковушку. Об очевидец написал в соцсети, снабдив публикацию фотографиями, которые он сделал с балкона. Скорая помощь, по его словам, прибыла через 10 минут, ДПС — через 40-50 минут.

По данным УГИБДД, 26-летний водитель на мотоцикле Honda столкнулся с чешской Skoda, за рулем которой сидел 23-летний юноша. Мотоциклист и его пассажир с травмами разной степени тяжести попали в больницу. Дорожная инспекция проводит по этому факту проверку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что трое пострадали и один погиб в ДТП в Ленобласти.