Центр города перекроют на полтора часа раньше

Управление ГИБДД сообщило, что прекращение движение транспорта в центральной части Петербурга сегодня, 23 июня, которое планировалось ввести с 17:30, начнет действовать уже с 16:00.

Праздник выпускников «Алые паруса» станет причиной перекрытых дорог с 16:00 (а не с 17:30) 23 июня до 05:00 24 июня.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти напоминает, что полностью отменяется движение транспорта:

по Невскому пр. от Садовой до Дворцовой площади; по Дворцовому мосту, Биржевой площади; в Мошковом, Мраморном и Аптекарском переулках; по набережной Зимней канавки; по Вознесенскому пр. от Малой Морской до Адмиралтейского пр.; по Адмиралтейской наб. от Дворцового проезда до Сенатской площади; по Миллионной от Аптекарского пер. до Дворцовой, по Гороховой ул. от Малой Морской до Адмиралтейского пр.; по наб. реки Мойки от Аптекарского пер. до Невского; по Малой Морской от Невского до Вознесенского; по Большой Морской от Вознесенского до Невского.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полицию предупредили о готовящихся провокациях на празднике «Алые паруса».