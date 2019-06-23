СМИ: Замглавы штаба Навального и координатора «Весны» задержали

Задержания связывают с проведением праздника «Алые паруса».

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на участников движения, а также на соратников оппозиционного политика. В «Весне» рассказали, что Валентину Хорошенину задержали, когда она выходила из дома. Полицейские пригласили ее в УМВД по Ломоносовскому району. Пока непонятно, по какой причине она находится в отделении. Движение считает, что это может быть как-то связанно с анонсированной ранее акцией против полицейского произвола и сфабрикованных дел.

Из петербургского штаба Навального задержали Ольгу Гусеву. Женщина до этого обвиняла Беглова в нечестном сборе подписей.

Напоминаем, что сам врио губернатора в преддверии «Алых парусов» попросил обойтись в праздник без политики и перенести все акции и митинги на другие числа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов официально заявил, что видео с фальсификацией подписей в его поддержку — провокация.