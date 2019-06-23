Названы регионы России с самой доступной ипотекой

Весной 2019 года ипотека стала доступнее, т.к. зарплаты у россиян растут, а банки продолжают снижать ставки. Фото: Pixabay

Весной 2019 года ипотека стала доступнее, т.к. зарплаты у россиян растут, а банки продолжают снижать ставки. Фото: Pixabay

Аналитики «Росбанк Дом» определили доступность ипотеки у россиян в 2019 году.

Исследование «Росбанка» показало, что проще всего выплатить ипотеку в Магаданской области и Ямало-Ненецком АО. А сложнее всего — в Севастополе, Приморском крае и Москве.

Весной 2019 года ипотека стала доступнее, т.к. зарплаты у россиян растут, а банки продолжают снижать ставки. Ежемесячные выплаты кредита условного россиянина со средней зарплатой, купившего квартиру в ипотеку в мае, составят 45,8% от зарплаты. В апреле цифра была выше — 46,9%, а в феврале — 47,5%, сообщает «РБК».

Также добавлено, что по поручению Владимира Путина, правительство РФ должно принять меры по снижению процентной ставки до 8% годовых до 15 января 2020 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в России растет просроченная задолженность по ипотеке.