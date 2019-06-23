В России растет просроченная задолженность по ипотеке

Россияне все чаще допускают просрочку по ипотеке. Фото: pixabay.com
Россияне все чаще допускают просрочку по ипотеке. Фото: pixabay.com

Рост совокупного портфеля просроченных долгов россиян по ипотеке за год составил 35%, с 59 млрд до 80 млрд рублей.

Такая статистика приводится в в исследовании бюро кредитных историй Equifax. Эксперты отмечают устойчивый рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам.

За апрель портфель ипотечной просрочки вырос на 5,4%, с начала года — на 10,2%. Прирост количества «плохих» с начала года составил 8,2%, или 2185 кредитов.

По данным ЦБ, за год средний размер ипотечного кредита вырос на 18%. В апреле было выдано 110,3 тыс. кредитов на сумму более 243 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по ипотеке в апреле составила 10,55%, на начало года она была 9,88%.

Потенциально наиболее рисковые займы с небольшим первоначальным взносом (менее 20%) сейчас составляют 42% от общего числа ипотечных кредитов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Госстройнадзор выдал разрешение на ввод долгостроя-банкрота в Янино.

ипотека просроченная задолженность статистика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России растет просроченная задолженность по ипотеке
Роспотребнадзор поделился с россиянами как правильно выбрать алкоголь
В Колпинском районе из окна выпал двухлетний ребенок
Мужчина ударил собутыльника ножом
В Сертолово загорелась обшивка теплотрассы
В Китае 31 человек пострадал при землетрясении
Полицию предупредили о готовящихся провокациях на празднике «Алые ...
Движение «желтых жилетов» снова набирает обороты