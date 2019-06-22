Госстройнадзор выдал разрешение на ввод долгостроя банкрота в Янино

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию четырех многоэтажных домов в Восточном Янино. Общая жилая площадь 500 квартир составляет более 30 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает правительство Ленобласти.

Строительство началось в 2014 году. Тогда в домах было продано 160 квартир на сумму около 880 млн. Первоначальный ввод в эксплуатацию планировался в первом квартале 2017 года. Однако в связи с банкротством компании – застройщика «СУ-155» в 2016 году недостроенными остались 150 домов в 17 регионах России.

Ответственным за достройку объектов компании стал банк «Российский капитал», после контроль за завершением строительства перешел к государственной компании «Дом.РФ».

Отмечается, что правительство Ленобласти помогало подключить дома к теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению с помощью федерального финансирования.

По словам заместителя председателя правительства региона Михаила Москвина, ввод объектов «СУ-155» в Янино послужил хорошим примером взаимодействия областных и федеральных структур.

С начала года в Ленобласти были введены в эксплуатацию ЖК «Созвездие» и несколько домов ЖК «Щегловская усадьба», долгострой компании «Мегаполис» в Лаголово.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что сегодня 1-й Инженерный мост уходит на капитальный ремонт.