Сегодня 1-й Инженерный мост уходит на капитальный ремонт

Это внесет некоторые коррективы в движение транспорта на переправе.
С субботы, 22 июня, 1-й Инженерный мост уходит на капитальный ремонт, сообщает пресс-служба “Мостотреста”. В связи с ремонтом моста движение будет изменено на прилегающих улицах. Так, не только для владельцев транспортных средств, но и для пешеходов, будет перекрыта набережная Фонтанки от Замковой улицы до набережной Мойки.
В свою очередь на Замковой улице от Садовой до набережной Фонтанке вводятся ограничения движения автомобилей. Там будет доступен односторонний проезд по участку только в обратном направлении.
На набережной Мойки от Нижнего Лебяжьего моста к Пантелеймоновскому движение будет пролегать рядом с защитными ограждениями зоны работ.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Алые паруса” разведут Троицкий мост на сутки.