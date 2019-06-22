Сегодня 1-й Инженерный мост уходит на капитальный ремонт

В связи с ремонтом моста движение будет изменено на прилегающих улицах. Фото: https://ru.wikipedia.org

В связи с ремонтом моста движение будет изменено на прилегающих улицах. Фото: https://ru.wikipedia.org

Это внесет некоторые коррективы в движение транспорта на переправе.

С субботы, 22 июня, 1-й Инженерный мост уходит на капитальный ремонт, сообщает пресс-служба “Мостотреста”. В связи с ремонтом моста движение будет изменено на прилегающих улицах. Так, не только для владельцев транспортных средств, но и для пешеходов, будет перекрыта набережная Фонтанки от Замковой улицы до набережной Мойки.

В свою очередь на Замковой улице от Садовой до набережной Фонтанке вводятся ограничения движения автомобилей. Там будет доступен односторонний проезд по участку только в обратном направлении.

На набережной Мойки от Нижнего Лебяжьего моста к Пантелеймоновскому движение будет пролегать рядом с защитными ограждениями зоны работ.

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