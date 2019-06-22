“Алые паруса” разведут Троицкий мост на сутки

В день праздника, 23 июня, Троицкий разведут в 14.00, а сведут только в 18.00 24 июня. Фото: https://mostotrest-spb.ru

В день праздника, 23 июня, Троицкий разведут в 14.00, а сведут только в 18.00 24 июня. Фото: https://mostotrest-spb.ru

Водителям и жителям города стоит быть внимательными и выбирать строить свой маршрут заранее.

График разводки Троицкого моста измениться почти на сутки, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Так, сегодня, 22 июня мост разведут в 20:45 для генеральной репетиции. Сведут его только в 4.50 утра.

В сам праздник, 23 июня, переправа будет разведена уже с 14:00 и до 18:00 следующего дня.

Стоит напомнить, что в этот день проезд по ЗСД будет бесплатным.

В день праздника, 23 июня, Троицкий разведут в 14.00, а сведут только в 18.00 24 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что две сотни выпускников из Великого Новгорода приедут на “Алые паруса”.