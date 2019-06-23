Пушка Петропавловской крепости выстрелила в честь «Алых парусов»

На стену Нарышкина бастиона пустили самых талантливы школьников, а также заслуженных учителей.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в администрации Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие золотые медалисты, обладатели высоких баллов ЕГЭ, а также победители различных олимпиад и конкурсов – всего около 40 человек. Вместе со школьниками и учителями на стену Нарышкина пришла председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева. Она отметила, что из пушки стреляют в особо торжественные дни. Выстрел доверили произвести заслуженным учителям России.

Напоминаем, что на «Алых парусах», которые состоятся с 23 на 24 июня, соберутся более 33 тысяч выпускников не только петербургских школ – ребята приедут из регионов России, а также с других стран.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин рассказал об «Алых парусах» своей молодости.