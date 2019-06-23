Безопасность на “Алых парусах” обеспечат 40 единиц техники

Концерт в честь праздника начнется в 22:00 на главной площади Петербурга. Фото: https://pixabay.com

Концерт в честь праздника начнется в 22:00 на главной площади Петербурга. Фото: https://pixabay.com

Сотрудники МЧС будут следить за порядком на суше и воде.

Специальные суда и порядка 150 единиц личного состава МЧС будут обеспечивать безопасность на празднике выпускников “Алые паруса”. Об этом сообщает “Мойка78”.

Всего безопасность обеспечат порядка 40 единиц техники. Спасатели будут следить за порядком на воде, где пройдет главное пиротехническое шоу и на земле — Дворцовой площади и Стрелке Васильевского острова

Напомним, что концерт в честь праздника начнется в 22:00 на главной площади Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицию предупредили о готовящихся провокациях на празднике «Алые паруса».