Беглов и Макаров поздравили выпускников Петербурга на главной площади

Сегодняшнюю ночь они назвали фантастической. Фото: https://pixabay.com
Сегодняшнюю ночь они назвали фантастической. Фото: https://pixabay.com

В Петербурге стартовал праздник выпускников “Алые паруса”.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров поздравили с окончанием школы выпускников, собравшихся на Дворцовой площади.

Сегодняшнюю ночь они назвали фантастической и отметили, что “Алые паруса” — уникальный праздник, который нигде в мире не отмечается так, как в Петербурге.

Слова благодарности выступающие посвятили также родителям выпускников и пожелали собравшемся мечтать и любить.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что безопасность на “Алых парусах” обеспечат 40 единиц техники.

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