Беглов и Макаров поздравили выпускников Петербурга на главной площади

В Петербурге стартовал праздник выпускников “Алые паруса”.
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров поздравили с окончанием школы выпускников, собравшихся на Дворцовой площади.
Сегодняшнюю ночь они назвали фантастической и отметили, что “Алые паруса” — уникальный праздник, который нигде в мире не отмечается так, как в Петербурге.
Слова благодарности выступающие посвятили также родителям выпускников и пожелали собравшемся мечтать и любить.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что безопасность на “Алых парусах” обеспечат 40 единиц техники.