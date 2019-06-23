Революционный метод борьбы с гепатитом С разработали в Петербурге

Революционность метода заключается в том, что маленькие пациенты легко могут перенести препарат. Фото: https://pixabay.com

Революционность метода заключается в том, что маленькие пациенты легко могут перенести препарат. Фото: https://pixabay.com

Город на Неве станет первым в Росси, в котором применят революционный безинтерфероновый метод лечения гепатита C у детей.

Данная технология уже одобрена ВОЗ и, как сообщают Дни24, метод дает полную гарантию уничтожения вируса.

Статистика по заболеванию говорит, что в Петербурге количество пациентов с гепатитом C втрое превышает показатель в остальных регионах России. Поэтому ничего удивительного, что разработкой этого метода занялись именно в Северной столице.

Новая технология позволяет препарат напрямую действовать на клетки вируса, не затрагивая другие системы и органы.

Революционность метода заключается в том, что маленькие пациенты легко могут перенести препарат.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Малышева рассказала о самой эффективной диете.