Алые паруса “России” появились в акватории Невы

Парусник выплыл в сопровождении певцов и под сопровождение пиротехнического шоу. Фото: https://iz.ru/
Парусник выплыл в сопровождении певцов и под сопровождение пиротехнического шоу. Фото: https://iz.ru/

Парусник впервые принимает участие в празднике.

Выпускники и гости праздника увидели алые паруса парусника “Россия”, который впервые принимает участие в празднике для петербургских выпускников и бывших школьников других регионов России.

Парусник выплыл в сопровождении певцов и под сопровождение пиротехнического шоу.

Напомним, что проход рядом с пиротехникой для парусника является сложным маневром, поэтому готовиться к кульминации шоу команда парусника начал задолго до самого действия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в акватории Невы стартует пиротехническое шоу.

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