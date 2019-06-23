Алые паруса “России” появились в акватории Невы

Парусник выплыл в сопровождении певцов и под сопровождение пиротехнического шоу. Фото: https://iz.ru/

Парусник выплыл в сопровождении певцов и под сопровождение пиротехнического шоу. Фото: https://iz.ru/

Парусник впервые принимает участие в празднике.

Выпускники и гости праздника увидели алые паруса парусника “Россия”, который впервые принимает участие в празднике для петербургских выпускников и бывших школьников других регионов России.

Парусник выплыл в сопровождении певцов и под сопровождение пиротехнического шоу.

Напомним, что проход рядом с пиротехникой для парусника является сложным маневром, поэтому готовиться к кульминации шоу команда парусника начал задолго до самого действия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в акватории Невы стартует пиротехническое шоу.