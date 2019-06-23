В акватории Невы стартует пиротехническое шоу

Кульминацией пиротехнического шоу станет парусник “Россия”, который впервые примет участие в “Алых парусах”. Фото: https://iz.ru/

Кульминацией пиротехнического шоу станет парусник “Россия”, который впервые примет участие в “Алых парусах”. Фото: https://iz.ru/

Выпускники Петербурга и регионов России ждут появления “Алых парусов”.

В акватории Невы началось пиротехническое шоу, в рамках празднования “Алых Парусов”. Зрители уже видели первые залпы техники, установленной на переправах Петербурга и на воде.

На Дворцовой площади буквально считанные минуты назад завершилось выступление артистов. В заключении выступила певица Поли на Гагарина.

Кульминацией пиротехнического шоу станет парусник “Россия”, который впервые примет участие в “Алых парусах”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что безопасность на “Алых парусах” обеспечат 40 единиц техники.