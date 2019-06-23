В Северной столице завершились “Алые паруса”

Пиротехническое шоу с участием парусника “Россия” шло рекордные 22 минуты.

“Алые паруса” в Петербурге стартовали на Дворцовой площади в 22:00. Заключительные аккорды на площади поставили певец Сергей Лазарев и певица Полина Гагарина. Сразу же после Гагариной в акватории Невы началось традиционное пиротехническое шоу.

Парусник “Россия”, который впервые принимал участие в празднике, показал себя достойно. В этом году пиротехническое представление шло рекордные 22 минуты.

Помимо парусника, в рамках шоу, устроили настоящее представление. Из воды выходили на пляж Петропавловской крепости богатыри, а за ними и Петр I. Звучал в рамках шоу и гимн Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что алые паруса “России” появились в акватории Невы.