Ограда у Дворцовой площади пострадала от толпы зрителей “Алых парусов”

“Алые паруса” в Петербурге стартовали на Дворцовой площади в 22:00. Фото: https://moika78.ru
“Алые паруса” в Петербурге стартовали на Дворцовой площади в 22:00. Фото: https://moika78.ru

После концерта на Дворцовой и пиротехнического представления толпа массово пыталась покинуть центр Петербурга.

Представление в акватории Невы, как и сам праздник завершились около 01:10. В этом году пиротехническое шоу проходило рекордные 22 минуты. Однако одно осталось неизменным — поле представления началась привычная давка, в результате которой пострадала ограда о Дворцового моста. Об том пишет “Мойка78”.

Декоративное ограждение вырвали “с корнем”.

Напомним, что “Алые паруса” в Петербурге стартовали на Дворцовой площади в 22:00. Заключительные аккорды на площади поставили певец Сергей Лазарев и певица Полина Гагарина. Сразу же после Гагариной в акватории Невы началось традиционное пиротехническое шоу.

Парусник “Россия”, который впервые принимал участие в празднике, показал себя достойно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов и Макаров поздравили выпускников Петербурга на главной площади.

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