«Алые паруса» посетили более 1,4 млн человек

Более 1,4 млн человек приняли участие в традиционном празднике выпускников петербургских школ «Алые паруса», который состоялся в ночь на 24 июня. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как сообщает ТАСС, на мероприятии присутствовало 1,452 млн человек, на Дворцовой площади около 88 тысяч человек. В 2018 году число зрителей было меньше более чем на 200 тысяч и стоставляло— 1,2 млн человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Северной столице завершились “Алые паруса”. Заключительные аккорды на площади поставили певец Сергей Лазарев и певица Полина Гагарина. Сразу же после Гагариной в акватории Невы началось традиционное пиротехническое шоу.

В этом году пиротехническое представление шло рекордные 22 минуты.