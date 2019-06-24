На несанкционированной акции в Петербурге задержали трёх человек

Было задержано три человека. Фото: соцсети
Было задержано три человека. Фото: соцсети

Вчера вечером, 23 июня, в Санкт-Петербурге у станции метрополитена «Гостиный двор» прошла несанкционированная акция от представителей молодежного движения «Весна».

На Невский проспект вышло порядка 50 человек, которые являются городскими оппозиционерами. Акцию не удалось согласовать с властями Санкт-Петербурга. Активисты выступали против «полицейского произвола».

Было задержано три человек, один из которых держал плакат с надписью «Пудинг лор». Кроме того, другой задержанный сам заковал себя в колодки. Под предлогом вызвать скорую помощь полицейские увели активиста в автозак.

В Москве состоялся подобный митинг, но его проведение удалось согласовать с властями. Там также были задержаны трое активистов. Их отпустили после составления протоколов о нарушении порядка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ограда у Дворцовой площади пострадала от толпы зрителей “Алых парусов”.

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