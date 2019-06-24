В Агалатово пожарные спасли горящий лес

Пожарные Всеволожского района Ленобласти смогли предотвратить лесной пожар. Об этом сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что возгорание произошло в воскресенье, 23 июня, в 12:31 в деревне Агалатово, там горел лес. На место происшествия выехал дежурный караул ПСС Агалатово, который сумел потушить огонь.

Отметим, что по данным МЧС региона, в Приозерском, Кингисеппском и Выборгском районах Ленобласти в настоящее время сохраняется четвертый класс пожароопасности, на остальной территории региона — третий класс.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Toyota сгорела на 14-ой линии Васильевского острова. По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал.