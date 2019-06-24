Toyota сгорела на 14-ой линии Васильевского острова

В тушении участвовало 9 человек. Фото: pixabay.com

В тушении участвовало 9 человек. Фото: pixabay.com

Пожарным потребовался час, чтобы потушить автомобиль.

На Васильевском острове утром загорелась Toyota, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 24 июня в понедельник. По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал.

Дежурный принял сообщение о возгорании в Василеостровском районе Санкт-Петербурга в 03:09. Сотрудники МЧС выехали на 14-ую линию и нашли горящий автомобиль у дома 97.

У машины горел капот, огонь перекинулся на салон. Прошел целый час с момента вызова, прежде чем пожарным удалось справиться с возгоранием.

В 04:10 пожарные Петербурга отрапортовали об успешном завершении операции по тушению. На месте работало две машины МЧС Санкт-Петербурга и 9 пожарных. Причины пожара не уточняются — происшествием, вероятно, займется отдел дознания.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в пожарах в Ленинградской области погибли два человека.