В воскресенье два пожара в Ленобласти унесли жизни двух человек

Пожары произошли в Выборге и Новой Ропше. Фото: https://pixabay.com
Пожары произошли в Выборге и Новой Ропше. Фото: https://pixabay.com

Пожары произошли в Выборге и Новой Ропше.

В Выборге 23 июня сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей около 20:00. Как стало известно позже, на Спортивной, 10 в Выборге огонь охватил квартиру площадью 50 квадратных метров. В связи с пожаром пришлось эвакуировать шесть человек. Пожар потушили спустя 40 минут. В МЧС сообщают, то в результате возгорания погиб од ин человек.

Второй пожар произошел в деревне Новая Ропша Ломоносовского района около 15:30. В садоводстве загорелся строительный вагончик. По предварительной информации, сообщает 47news, здесь также был обнаружен один погибший.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на трассе Вологда-Новая Ладога в ДТП погибла женщина.

Ленобалсть пожары
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