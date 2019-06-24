В парадной во Фрунзенском районе у женщины похитили кошелек

В воскресенье, 23 июня, в отделение полиции Фрунзенского района поступило заявление от женщины 1984 года рождения.

Пострадавшая сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что в тот же день около трех часов дня в одной из парадных дома 30/5 по Купчинской улице в Санкт-Петербурге произошел грабеж, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам пострадавшей, неизвестный злоумышленник применил к ней физическую силу, после чего совершил хищение кошелька и мобильного телефона. В кошельке находилось 700 рублей наличными, однако общая сумма ущерба оставила более 20 тысяч рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Сотрудники полиции приняли меры.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Toyota сгорела на 14-ой линии Васильевского острова.