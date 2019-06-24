Неизвестные ударили прохожего ножом в шею в Вырице

У жителя Ленобласти отобрали телефон стоимостью в 7 тысяч рублей.

Полицейские Гатчинского района ищут злоумышленников, которые напали на жителя Ленинградской области и отобрали у него телефон, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и ЛО 24 июня.

Мужчина рассказал полиции, что ночью в субботу на Слуцкой улице в Вырице двое неизвестные ударили его ножом в шею. Они забрали у него мобильник Samsung Galaxy и сбежали. Сумму ущерба мужчина оценил в 7 тысяч рублей.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, сейчас он направлен на амбулаторное лечение, его состояние называют удовлетворительным. Полицейские Ленинградской области уже начали поиск нападавших, передают в ГУ МВД, возуждено уголовное дело о разбое.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в квартире на юге Санкт-Петербурга нашли раненого мужчину.