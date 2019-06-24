Раненого мужчину нашли в квартире на Красногородской

В полиции возбудили уголовное дело. Фото: pixabay.com
В полиции возбудили уголовное дело. Фото: pixabay.com

Полицейские задержали ранее судимого мужчину за удары ножом в грудь.

Жительница Красносельского района в воскресенье днем позвонила в полицию и рассказала, что в доме на Красногородской идет драка, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга 24 июня. Когда полицейские приехали на место, то нашли в квартире мужчину с ножевыми ранениями.

На юг Санкт-Петербурга вызвали медиков: 28-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии здоровья. Сотрудники полиции тем временем задержали подозреваемого в нанесении ранений. Его изобличили, в том что во время ссоры он выхватил нож и дважды ударил знакомого ножом.

В полиции Петербурга возбудили уголовное дело. Мужчину ранее уже судили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге иностранец попал в больницу после встречи с инвалидом.

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