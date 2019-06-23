Иностранец угодил в реанимацию после встречи с инвалидом в Адмиралтейском районе

Мужчина пырнул незнакомца ножом из-за ссоры.

Инцидент случился поздно вечером 22 июня, но подробности стали известны только сегодня. Все произошло в кафе на Обводном канале. Там отдыхала компания, а также еще парочка посетителей. Между приезжим из Узбекистана и инвалидом без ноги разгорелся спор – конфликт вывел обоих на улицу, где человек с ограниченными возможностями здоровья пырнул оппонента ножом. В результате иностранца госпитализировали – врачи диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки. Также у мужчины было пробито легкое. Пациента решили поместить в реанимацию, он находится в тяжелом состоянии.

Нападавшему около 30 лет, он побрит на лысо, ходит с костылем. Он скрылся с места преступления, так что его сейчас разыскивают.

Ранее в Gazreta.SPb сообщалось, что у кафе “Шаверма” на Большевиков произошла драка. В самом конце молодой человек и его девушка уходят от кафе, и по-видимому, продолжают уличный конфликт с кем-то еще.