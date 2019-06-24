Три машины почти за 7 млн украли за воскресенье

Самой дорогой оказалась KIA Sorento почти за 3 млн. Фото: pixabay.com

Самой дорогой оказалась KIA Sorento почти за 3 млн. Фото: pixabay.com

По каждому происшествию возбуждено дело о краже в особо крупном размере.

Три машины общей стоимостью почти в 7 млн рублей украли в Санкт-Петербурга за один день, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти в понедельник 24 июня.

В воскресенье в полиции обратились три автовладельца по факту кражи их транспортных средств. Первый из них рассказал, что неизвестные похитили машину KIA Sorento с пр. Ветеранов, ее стоимость составляет 2,9 млн рублей.

Второй рассказал полиции, что с Будапештской улицы исчезла его KIA Sportage почти за 1,5 млн рублей. Наконец, третий заявил полицейским, что кто-то стащил его Toyota Land Cruiser за 2,5 млн рублей с Красносельского шоссе. По каждому происшествию возбуждено дело о краже в особо крупном размере.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Московском районе Петербурга подожгли иномарки.