Неизвестные подожгли Mercedes на Бассейной

Злоумышленникам грозит тюрьма или работы на срок до 5 лет. Фото: pixabay.com

Злоумышленникам грозит тюрьма или работы на срок до 5 лет. Фото: pixabay.com

Огонь перекинулся на Range Rover – автомобили полностью выгорели.

Полицейские ищут двух неизвестных, которые подожгли Mercedes в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по городу и Ленобласти 24 июня.

По данным полиции Петербурга, около 3 часов ночи в воскресенье 23 июня двое мужчин (вероятно) подожгли автомобиль у дома 7. При этом огонь перекинулся на стоящую рядом машину Range Rover. Огонь полностью уничтожил оба автомобиля.

Полицейские сообщают, что в результате поджога никто не пострадал. Сейчас в полиции Петербурга подсчитывают ущерб. Уже возбуждено уголовное дело об умышленной порче имущества. Злоумышленники могут получить принудительные работы или тюрьму на срок до 5 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге ночью сгорела Toyota на Васильевском острове.