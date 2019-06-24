Как спасти машину от угона: инструкция Роскачества

Чаще всего машины угоняют утром с 4 до 6 часов. Фото: pixabay.com

Чаще всего машины угоняют утром с 4 до 6 часов. Фото: pixabay.com

В 2018 году было украдено и угнано 42 677 автомобилей, по данным МВД РФ.

Сегодня злоумышленники могут угнать практически любой автомобиль, заявили Gazeta.SPb эксперты Роскачества в понедельник 24 июня. Защитить машину от всех способов угона не представляется возможным, но тем не менее, есть несколько мер, которые могут предотвратить угон.

Эксперты говорят, что машины чаще всего угоняют утром с 4 до 6 часов. Никто не реагирует на сигнализацию в это время, а на угон уходит около 10 секунд. В качестве противоугонных мер предлагают:

1. Аэрография и наклейки. Злоумышленники не захотят брать выделяющийся автомобиль. 2. Противоугонный брелок от дилеров и противоугонных сервисов. 3. Защита машины через пин-код — в автомобиле придется запрограммировать штатные кнопки. 4. Мультилок — замок на рулевой колесо. Будет действовать как сдерживающий фактор. 5. Спутниковая сигнализация, как наиболее совершенная из всех. 6. GPS-маяк в труднодоступном месте в машине, чтобы машину можно было отследить. 7. Страховка от угонов и дополнительные предложения дилеров.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге за воскресенье угнали три дорогие машины.