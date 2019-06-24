В Ленинградской области вырос спрос на сельхозтехнику

Также улучшились условия оплаты труда наемных работников. Трактористы региона сейчас получают одну из самых высоких зарплат в России.

Сервис Avito провел исследование и выяснил, что за 2018 год в России вырос спрос на сельскохозяйственную технику, а работники отрасли стали получать больше. Это говорит о том, что сельское хозяйство активно развивается в России и в Ленобласти в частности, делают вывод эксперты.

Так, в 2018 году в России вырос спрос на трактористов-механизаторов (самая массовая профессия отрасли) на 21,5%. Вместе с тем, что стало больше предложений работы, выросла и оплата труда – на 7,2% за год. Средняя зарплата тракториста-механизатора сейчас равна 38,2 тыс. рублей. В Ленингрдской области это 45 тыс. рублей – четвертый по величине показатель в России.

За 2018 год также в Ленинградской области спрос на сельскохозяйственную технику увеличился на 17,1%, а предложение – на 12,3%. Свои хозяйства россияне начали оснащать сельхозтехникой на 9,1% активнее, чем годом ранее.

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