Почему коровам в Ленобласти хорошо живется

Ленобласть — лидер по производству молока среди других регионов России. Но помимо неплохой кормовой базы, которая уже заготавливается, у ферм региона есть ещё два секрета успеха.

В Ленинградской области началась заготовка кормов, сообщили 3 июня в правительстве региона. Травы, которые уже скосили и продолжают заготавливать, пойдут на питание коровам. А поголовье крупного рогатого скота в Ленинградкой области внушительное – 179 тыс. особей.

На одну корову за сезон предполагается заготовить 29 центнеров корма. Он в свою очередь, состоит из сена, сенажа, силоса, зерносенажа, а также из зерна – например, пшеницы, кукурузы, ржи, пояснили Gazeta.SPb в правительстве Ленобласти. Сейчас уже скошено 4,5 тыс. га кормовых угодий, заготовлено 37,7 тыс. тонн силоса и 2,8 тыс. тонн сенажа.

«Первый укос – самый питательный, поэтому все средства и силы аграриев направлены на заготовку качественных кормов»,— отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Как уточнили в правительстве Ленобласти, сейчас регион стоит на первом месте по производству молока в России. Этому способствуют, кроме хорошей кормовой базы, ещё две вещи – современна система содержания животных на фермах и современная генетика стада.

Что касается генетики, пояснили в правительстве Ленобласти, то в регионе 87% чистокровных коров от общего числа. Для сравнения: в России этот показатель равен 13%. Также в Ленинградской области из 95 хозяйств 65, то есть две трети, обеспечены научными предприятиями – на них работают селекционеры. Этот показатель тоже выше, чем средний по России. Ленинградская область в плане содержания коров выходит уже на мировой уровень, отметили в правительстве Ленобласти, и может встать в один ряд с немецкими фермами, а также с фермами Израиля, которые считаются самыми передовыми, с фермами Канады и США.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что кубанские фермеры раздали петербуржцам тонну огурцов в знак протеста — они не хотели продавать урожай перекупщикам за бесценок.