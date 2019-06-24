В Грузии рассказали, что будет без российских туристов

Именно россияне чаще всего приезжают в Грузию по сравнению с жителями других стран. Фото: Pixabay

Именно россияне чаще всего приезжают в Грузию по сравнению с жителями других стран. Фото: Pixabay

По подсчетам экспертов в 2019 году Грузию посетит на 400 тыс. человек меньше, чем в 2018 году. Денежный ущерб составит до 100 млн долларов.

Организация «Международная прозрачность – Грузия» рассказла о том, как 8-июльские ограничения на авиасообщение и туризм повлияют на жизнь в стране, пишет 24 июня газета ВЗГЛЯД.

Было подсчитано, что численность туристов составит по итогам 2019 года 8,3 млн человек. Это меньше, чем в 2018 – тогда Грузию посетило 8,7 млн человек. За пять месяцев 2018 года в Грузии побывало уже 540 тыс. граждан России. Именно россияне, согласно исследованию, чаще, чем жители других стран, посещали в этом году Грузию.

Что касается денежного ущерба, то он составит до 100 млн долларов, если поток российских туристов прервется. В предыдущие годы житель России в среднем тратил в Грузии 400 долларов.

Напомним, что антироссийские акции в Грузии начались на прошлой неделе. Митинги проходили у здания парламента в Тбилиси – местные жители называли Россию врагом и оккупантом. На фоне этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 8 июля прекращается воздушное сообщение между Россией и Грузией. Речь идет о пассажирских перевозках.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Грузия пытается привлечь туристов из Европы и Америки после конфликта с Россией.