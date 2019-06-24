Задержаны двое подозреваемых в краже железнодорожных противовесов

По данному факты было возбуждено уголовное дело. Фото: УТ МВД России по СЗФО

По данному факты было возбуждено уголовное дело. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Транспортная полиция Петербурга задержала двух жителей Ленобласти, которые подозреваются в краже деталей верхнего строения железнодорожного пути.

По данным ведомства, двое мужчин пытались вывезти с территории железнодорожного перегона 28 чугунных противовесов общим весом свыше 700 кг. Такие противовесы используются на железной дороге для регулировки натяжения высоковольтных проводов.

Довести свой умысел до конца воры не успели, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции в момент погрузки деталей в машину.

Оба задержанных оказались жителями Ленобласти, оба нигде не работают, один из них ранее неоднократно судим за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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