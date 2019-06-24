Житель Нового Девяткино пообещал устроить «салют» для управляющей компании

Сейчас подозреваемый уже задержан. Фото: Pixabay
Сейчас подозреваемый уже задержан. Фото: Pixabay

Таким образом он решил закрыть свой долг за коммунальные услуги, который не намерен оплачивать.

Вчера, 23 июня, в соцсетях появилось сообщение с угрозами. Соответсвующий пост, как стало известно Gazeta.SPb, некий мужчина оставил в группе Девяткино LIVE Мурино» соцсети «ВКонтакте». Она написал, что 28 июня на Арсенальной улице будет «салют». К посту хулиган прикрепил видео с призывом поставить ему боеприпасы. Свои действия он объяснил тем, что не собирается оплачивать долг за «коммуналку» в 29 тыс. рублей.

Сейчас, передает АН «Оперативное прикрытие» в качестве подозреваемого задержали водителя. Взрывчатки у него не нашли, но решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Если бы автор поста исполнил свою угрозу, то в воздух, кроме здания управляющей компании, взлетели бы жилой дом и детский сад – они находятся рядом.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что петербуржец заявил полиции, что его жена хочет взорвать дом и их детей.

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Житель Нового Девяткино пообещал устроить «салют» для управляющей компании
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