Отец задолжал дочке 20 млн рублей по алиментам

В конце концов супруги примирились и бывшая жена отозвала заявление в УФССП.

В Санкт-Петербурге судебные приставы решали вопрос о задолженности по алиментам в 20 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в УФССП Санкт-Петербурга 24 июня. Исполнительное производство закончилось по инициативе матери ребенка.

Когда супруги развелись, они заключили соглашение, по которому мужчина обязался выплачивать четверть от своих доходов. Позже его бывшая супруга обвинила его в недоплате и обратилась к судебным приставам. Производство приостановил спор о месте жительства ребенка — он занял около 2 лет. После этого суд огласил сумму задолженности мужчины — она составила 20 млн рублей.

Судебные приставы запретили мужчине выезжать за границу и регистрировать имущество. Но тут бывшие супруги примирились — и женщина заявила приставам, что больше не имеет претензий. Дочка отныне живет вместе с отцом, рассказали в УФССП Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Кержаков задолжал по алиментам свыше 600 тысяч рублей.