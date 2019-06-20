Кержаков задолжал Тюльпановой около 600 тысяч рублей по алиментам

Судебные приставы Ленинградской области возбудили исполнительное производство в отношении бывшего игрока ФК «Зенит» Александра Кержакова. Он задолжал своей бывшей супруге Милане Тюльпановой 623 500 рублей. Об этом стало известно в четверг, 20 июня.

В процессе развода Петроградский районный суд Петербурга обязал Кержакова ежемесячно выплачивать шестую часть своих доходов бывшей жене в качестве алиментов. Многотысячный долг перед бывшей возлюбленной накопился с октября 2018 года.

Помимо этого, Кержаков должен выплатить около 15 миллионов рублей ещё одной своей бывшей жене — Марии Головой. От нее у Кержакова есть дочь.

Отметим, что в апреле 2019 года Петроградский районный суд Петербурга расторг брак Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. У пары есть сын.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге бизнесмен заплатил алименты 3 миллиона рублей, чтобы продать недвижимость.