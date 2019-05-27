В Петербурге бизнесмен заплатил алименты 3 миллиона рублей, чтобы продать недвижимость

Алиментщик из Санкт-Петербурга вернул детям долг в размере около 3 миллионов рублей из-за того, что судебные приставы не давали ему продать загородный дом.

Должником в службе судебных приставов числился 47-летний предприниматель, руководитель строительной фирмы. Он имеет двух детей: 12-летнюю девочку и 14-летнего мальчика, сообщают в пресс-службе судебных приставов. После развода мужчина был обязан выплачивать им алименты, чего длительное время не делал. В результате чего образовалась задолженность в размере 2 миллионов 856 тысяч рублей.

Судебный пристав выставила запрет регистрационных действий в отношении автомобиля должника, а также его недвижимого имущества — дома и земельного участка.

На приеме у судебного пристава бизнесмен сознался, что хотел продать загородный дом с участком и даже нашел покупателя, но запрет регистрационных действий в отношении недвижимого имущества этому мешал. Пришлось срочно погашать задолженность перед детьми.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура принудила предприятие выплатить долги по зарплате в размере 2,3 млн рублей.