Прокуратура принудила предприятие выплатить долги по зарплате в размере 2,3 млн рублей

Долг погашен в полном объеме. Фото: pixabay
Долг погашен в полном объеме. Фото: pixabay

Прокуратура Кировского района организовала проверку соблюдения законодательства в отношении ЗАО «Автотранспортные предприятия Метростроя».

В результате проверки были обнаружены нарушения. Установлено, что предприятие не выплачивало заработную плату сотрудникам, задолженность превышала 2,3 миллиона рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Основной для проверки послужили жалобы от сотрудников организации. В суд были направлены заявления на выдачу судебных приказов в интересах пострадавших о взыскании с работодателя зарплаты.

В результате действий прокуратуры задолженность по зарплате была погашена предприятием в полном объеме.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что организатор несанкционированной свалки в Беляевке оплатит штраф 7,5 млн рублей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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