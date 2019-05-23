Организатор несанкционированной свалки в Беляевке оплатит штраф 7.5 млн рублей

Суд обязал виновного в организации несанкционированной свалки оплатить 7.5 млн рублей и убрать свалку

Выборгский городской суд Ленинградской области постановил взыскать ущерб с виновника, причиненный окружающей среде и обязать организовать уборку несанкционированной свалки на территории земельных участков №28 и 29 на предприятии «Ручьи» (Беляевка).

В пресс-службе Комитета по природопользованию сообщают, что к лицу, привлеченному к уголовной ответственности по ч.2 ст. 247 УК РФ за организацию свалки на данной территории, суд постановил в полном объеме взыскать причиненный ущерб окружающей среде. Известно, что размер вреда составил 7 454, 982 тысяч рублей.

Кроме того, суд постановил обязать виновного организовать уборку несанкционированной свалки.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ремонт на региональных трассах Ленобласти будут проводить только ночью.