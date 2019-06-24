Кировском районе Ленобласти обнаружили утопленника

В Кировском районе Ленинградской области обнаружили тело очередного утопленника. Как стало известно Gazeta.SPb, труп нашли в месте слияния рек Мги и Войтоловки в субботу, 22 июня.

На теле мужчины не оказалось видимых признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Известно, что мужчине зарегистрирован в Петербурге. На момент смерти ему было было 37 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что тело мужчины было обнаружено в Неве на Октябрьской набережной рядом с железнодорожным мостом. Обстоятельства смерти устанавливаются. Очевидцы обнаружили в Неве объект, который был похож на труп обнаженного мужчины.

По их словам, тело относило течением в сторону железнодорожного моста.