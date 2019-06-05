На Октябрьской набережной обнаружили обнаженного утопленника

Утопленник на Октябрьской набережной. Фото: vk.com/spb_today
Утопленник на Октябрьской набережной. Фото: vk.com/spb_today

Тело мужчины было обнаружено в Неве на Октябрьской набережной рядом с железнодорожным мостом. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Инцидент произошел сегодня, 5 июня, в Невском районе Петербурга. Очевидцы обнаружили в Неве объект, который был похож на труп обнаженного мужчины.

По их словам, тело относило течением в сторону железнодорожного моста.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу подтвердили, что это был труп неизвестного мужчины. Личность и обстоятельства смерти погибшего устанавливаются.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что второклассник и выпускница выпали из окон в Петербурге. Мальчик погиб при падении с высоту, а 17-летняя девушка получила серьезные травмы.

Мальчик выпал из окна на Караваевской улице в Рыбацком. Сейчас в правоохранительных органах не готовы назвать точные причины произошедшего.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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