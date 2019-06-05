Второклассник и выпускница выпали из окон в Петербурге

Мальчик погиб при падении с высоту, а 17-летняя девушка получила серьезные травмы.

Во вторник двое несовершеннолетних упали с большой высоты, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 5 июня. Выпускницу одной из школ Санкт-Петербурга госпитализировали в тяжелом состоянии, а вот 10-летний мальчик погиб.

Первое происшествие произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Правоохранители выясняют обстоятельства, при которых 17-летняя девушка упала вниз. Врачи передают, что одиннадцатиклассница получила серьезные травмы. В правоохранительных органах Санкт-Петербурга уточнили, что раньше не имели дела с этой девушкой.

Мальчик выпал из окна на Караваевской улице в Рыбацком. Сейчас в правоохранительных органах не готовы назвать точные причины произошедшего. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у женщины с ВИЧ в Петербурге отняли ребенка за попытку грудного вскармливания.